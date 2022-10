Itxaso: 'La inversión en Euskadi es la más alta de los últimos once años'

La inversión en ferrocarriles llega a los 510 millones de euros, de los que 385 se dirigen al trazado de la Alta Velocidad. Denis Itxaso descarta hablar de retraso aunque los presupuestos marquen el final de la obra en 2027. 'No veo novedad', ha asegurado el delegado, quien por otro lado, no ha querido valorar que 'a corto plazo' no se defina por dónde será la conexión con Pamplona, después de que Navarra haya solicitado nuevos estudios.

En el conjunto de Euskadi, la inversión en ferrocarriles asciende a casi 510 millones de euros, un 17,9 % más que en 2022. El trazado de alta velocidad es el que se lleva la principal parte de la inversión. ADIF-Alta Velocidad aporta 250 millones de euros y otros 135,6 financia el Gobierno vasco vía Cupo. Por cierto que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 establece un Cupo provisional para el País Vasco de 1.680 millones de euros (un 19,4 % más en relación con la previsión de Cupo de este año). 'El despliegue es mayor que nunca y eso hace que el cupo crezca, y las haciendas pueden porque están recaudando más'.

Otras inversiones

Aunque las cifras pueden variar en la negociación presupuestaria, el proyecto recoge a día de hoy otras partidas para Euskadi, como 43 millones para el Puerto de Bilbao, 17 para el de Pasajes o 24 millones para finalizar la construcción y el equipamiento del centro penitenciario Norte III Gipuzkoa.