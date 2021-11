CON ROBERTO FORCEN

Más de Uno Bizkaia 05/11/2021

Hoy hemos hablado del queso ganador de Karrantza que se ha llevado una medalla SUPERORO. . Mañana sábado tendrá lugar la manifestación en defensa de la Escuela Publica vasca, hemos charlado con sus organizadoras. Asier Perea de la asociación de viviendas turísticas sobre la polémica de los pisos turísticos piratas. La bailarina Lucía Lacarra nos ha visitado para hablar del espectáculo IN THE STILL OF THE NIGHT