Actualidad de Álava 16/03/2021

Más de uno Álava 16/03/2021 con Susana Marqués

Actualidad de Álava en este martes 16 de Marzo en el que analizamos como la pandemia y el cierre de los establecimiento de juego presencial supusieron un “momento de calma” para los ludópatas que optan por esta forma de jugar. En cambio, se gravaron las patologías relacionadas con el juego 'on line'. La asociación alavesa de jugadores en rehabilitación, ASAJER, atiende a más de un centenar de personas de todas las edades. Siguen siendo mayoritarios los hombres pero eso no implica que las mujeres no tengan patologías, sino que hay miedo y resistencia a reconocer el problema entre ellas.