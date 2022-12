Siete de cada diez navarros desconfía de sus políticos y creen que sus gobernantes carecen de sentido común

La Fundación Liderar con Sentido Común (FLSC) ha presentado este jueves en Pamplona los resultados del primer 'Observatorio social para Navarra: Expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias', que recoge que siete de cada diez navarros desconfía de sus políticos y que piensan que sus gobernantes carecen de sentido común.

El estudio, presentado por el presidente de la Fundación, Antonio Sola, y el consejero Pablo Knopoff, señala que para los navarros las principales cualidades que debe tener un líder para que se sientan inspirados por él son, con un 76%, honestidad y ser trabajador (12%).

El presidente de la Fundación ha explicado que "8 de cada 10 navarros (83%) cree que un buen líder ha de contar con cualidades vinculadas a la bondad moral como honestidad, generosidad y resiliencia, entre otras, muy por encima de las capacidades racionales". "La lectura que hacemos de este dato es también dura, porque significa que los navarros han renunciado a exigir lo que creen que ya no van a lograr de sus líderes y se centran solo en características humanas que perciben como irrenunciables", ha expuesto. Según ha añadido, "el mensaje es claro, no sirve alguien fuerte y trabajador si además no es honesto".

El príncipal problema: los políticos

Los encuestados también ofrecieron su punto de vista sobre cuál era su principal problema y, según ha indicado la Fundación, "es importante mencionar que aquí se encuentra un argumento para entender por qué los políticos son mal evaluados y es porque claramente son el principal problema de la gente, como nos lo señala ese 34"%". Asimismo, los problemas del presente inmediato se ven aplacados por la incertidumbre que es transversal a todo y "nos posiciona en un panorama complicado, porque todo lo que conlleva incertidumbre es aún más difícil de manejar".

En esta misma línea, responden los navarros a la pregunta por el sentimiento que les causan los políticos que les gobiernan. Los encuestados exigen a los políticos que se hagan cargo, y sin embargo, indican que los que gobiernan ahora no son "los indicados", y lo plasman al reseñar que siete de cada diez encuestados siente desconfianza (71%) por los políticos que los gobiernan. Esto se traduce en la necesidad mencionada de nuevos liderazgos, han explicado.

Sobre Navarra y los navarros

Los navarros, también, respondieron sobre qué significaban su Comunidad y sus conciudadanos para ellos y, según la Fundación, se aprecia cómo, en general, domina una evaluación especial hacia los mismos navarros. La diversidad geográfica y el paisaje destacan en jerarquía seguido por la 'completitud afectuosa' que responde también hacia la pertenencia ('mi hogar y mi tierra').