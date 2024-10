Santi Castillejo: "Las categorías están por algo, cada jugador tiene su proceso"

Santi Castillejo cumple su séptima temporada al frente del paso anterior al profesionalismo. Osasuna Promesas lleva su sello y él tiene clara su misión: "Aportar jugadores al primer equipo". Trabajan para eso, de hecho, sonríe al recordar que en la actualidad hay 6-7 jugadores que están a las órdenes de Vicente Moreno y han pasado por sus manos. Aunque también hay otro objetivo, otro punto importante, el "tema deportivo". Castillejo insiste en que el equipo "tiene que mantener la categoría", porque les "acerca a la primera división". En la Primera Federación "los jugadores de hacen competitivos" y eso permite que el salto al primer equipo sea menor.

Osasuna es junto con Real Madrid y Real Sociedad el único club que tiene un equipo en cada escalafón del fútbol español. Reconoce que "mantener la categoría es complicado", sobre todo teniendo en cuenta que la base del equipo, el 85% de los jugadores son navarros. "Hay que tener en cuenta que entre Primera y Segunda Federación habrá unos 45 navarros compitiendo a un nivel muy importante", recuerda el de Valtierra, quien añade que estos datos parten de una comunidad en la que viven aproximadamente unos 640.000 habitantes.

Para el entrenador del Promesas "es una alegría ver a Herrando, Iker Muñoz, Areso y compañía en el primer equipo". Reconoce que "hay generaciones excepcionales" en las que te encuentras con 2-3 jugadores preparados, pero salvo excepciones cree que "de lo que se trata es que año a año haya un goteo constante". "Es importante que lleguen al primer equipo y que se consagren", destaca, "antes igual llegaban pero no se mantenían en la élite".

Después de muchos años compartiendo información con Jagoba Arrasate, el cuerpo técnico del primer equipo ha cambiado, sin embargo, no lo ha hecho "en la relación con el promesas. Castillejo resume ese contacto: "Parte de mi trabajo es ser fiel al entrenador del primer equipo", además, describe a Vicente Moreno como "muy parecido a Jagoba, en el día a día y en el estilo de juego".

El salto al primer equipo siempre es complicado, en él hay que gestionar las expectativas y las oportunidades, por lo que "a veces es complicado para los jugadores". Hay casos en los que un jugador que ya ha debutado debe volver con el Promesas, para ellos Castillejo les insta a que lo vean como "un paso atrás para seguir adelante", y recuerda el caso de Barbero, que "bajó al promesas y ahora está en el Dépor, en el fútbol profesional, lo cual es un éxito". "Ellos deben dar lo máximo en el promesas para llegar al primer equipo o al fútbol profesional por otra vía", resume.

Sin embargo, desde la afición muchas veces hay prisa por ver a los jugadores en el primer equipo, "es algo normal" porque puede la ilusión, pero recuerda que "las categorías están por algo, la primera federación está cerca de primera, pero es un paso importante". OUn ejemplo de jugadores jóvenes sobre los cuáles hay grandes expectativas y esperanzas son Asier Bonel y Anai Morales. "Son muy jóvenes y están con nosotros, están haciendo las cosas bien, pero no tenemos que tener ninguna prisa". De hecho insiste en no tener prisa, Aimar estuvo a las órdenes de Castillejo cuatro años, un jugador referente en el actual Osasuna, "los dos primeros años no lo pasó bien, no jugó mucho y los dos años siguiente se salió", cada proceso es diferente. Otro jugador es Moncayola que estuvo 9 meses con él y dio el salto "directamente a primera". Roberto Torres llegó al primer equipo con 24 años, "por qué un fichaje, un jugador de 22-23 años, no es un jugador promesa para el club, puede tener 10-12 años por delante en el profesionalismo", se pregunta. "Hay quien madura a los 18 y otros a los 24, no pasa nada".