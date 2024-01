Sanfermines con o sin toros. Vuelve el debate. Las palabras de la nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona Raquel Arjol, expresando su preferencia por unos Sanfermines sin toros han vuelto a traer al primer plano de la actualidad la presencia de los astados en nuestra fiesta. ¿Se entenderían unos sanfermines sin encierros ni corridas de toros? Es la pregunta que han respondido hoy en Onda Cero la la nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona. Raquel Arjol, y el corredor de encierros, periodista y colaborador de Onda Cero, Chapu Apaolaza.

Asirón y los toros

No se trata de un debate puntual sino de un asunto muy manido que ha surgido en múltiples ocasiones. El hoy alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de EH Bildu, que forma parte de una peña sanferminera y suele acudir a plaza de toros durante las fiestas, señalaba, no obstante, hace algún tiempo que "el ocio del siglo XXI no se puede basar en el sufrimiento de los animales”.

Arjol y los toros

En Onda Cero la nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona. Rakel Arjol, ha insistido en que "me gustarían unos Sanfermines sin toros”, pero "es una opinión personal" y no de la propia federación. Sostiene además que las Peñas seguirán manteniendo su relación con la Casa de la Misericordia.

Chapu Apaolaza y los toros

El periodista y colaborador de Onda Cero, Chapu Apaolaza, , habitual en la cuesta de Santo Domingo durante los encierros , responde a la pregunta de si pueden existir San Fermín sin toros. "Puede haber sanfermines sin toros, sin peñas, sin alcohol, en los que no haya demasiada gente para no molestar a los que no les gustan las aglomeraciones. La cuestión está en que no serían los mismos sanfermines".