Paz Prieto: "ETA no dejó las armas voluntariamente ni por arrepentimiento sino por pura estrategia electoral"

Hoy se cumplen 15 años del cese definitivo de ETA. Banda terrorista que dejó un reguero de 853 víctimas mortales, 20 de ellas menores. El guardia civil José Antonio Pardines, asesinado en junio de 1968 en un control rutinario de carretera en Villabona, fue la primera victima de ETA , mientras que el gendarme francés Jean-Serge Nérin en un tiroteo tras un robo en un concesionario en Dammarie-lès-Lys fue la última victima de la banda terrorista en marzo de 2010. Hubo que esperar hasta abril de 2017 para que el cese definitivo de la violencia» s e ampliara con la entrega de las armas y otro año más para que la banda anunciara su disolución definitiva.

José Luis Prieto, asesinado por ETA en 1981

Una de las víctimas de ETA en Navarra fue José Luis Prieto, exjefe de la Policía Foral y teniente coronel asesinado por ETA en 1981, cuando estaba retirado. En Onda Cero hemos hablado con Paz Prieto, hija de José Luis y vocal de Anvite, la asociación navarra de víctimas del terrorismo. Prieto echaba la vista atrás a aquel 20 de octubre de 2011 en el que se puso fin a la actividad armada de ETA. A su juicio el anuncio no partió de la convicción de los terroristas de poner fin al uso de las armas: "Fue una decisión por pura estrategia electoral. Se vieron derrotados. Ellos no dejaron las armas voluntariamente, ni arrepentidos sino que por pura estrategia electoral y política decidieron hacer eso. Fueron derrotados por la resistencia de las víctimas y por la acción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fundamentalmente"

Blanqueamiento Bildu

Paz Prieto lamenta que en estos 15 años después los terroristas no hayan condenado sus acciones y censuraba que algunos partidos han logrado, a su juicio, “blanquearlos” en las instituciones para sacar rédito político: "Han tenido unos aliados en determinados partidos políticos que les han dado todo. Me estoy refiriendo al Partido Socialista. Esa es mi valoración de lo que ha pasado en estos 15 años que han sido blanqueados totalmente y sin haber colaborado para nada en el esclarecimiento de los asesinatos"