Pamplona refuerza la plantilla de los albergues muncipales ante la ola de frío

Los días de mayor frío de esta semana se va a incrementar la plantilla que viene trabajando todas las noches en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar con presencia del personal de la propia empresa gestora y además de personal municipal. Se contará, además, con la colaboración de personal voluntario de la DYA para que la atención del albergue de la calle González Tablas pueda extender su horario de salida y así reducir temporalmente la exposición de quienes lo utilizan al frío de la calle. La intensificación del frío lleva a un repunte de demanda,

Txema Mauleón y la problemática

En Más de Uno Pamplona,, Txema Mauleón, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, reconocía que, ante la bajada de las temperaturas, "la demanda se ha incrementado " e incidía en que " el problema no reside en las plazas sino en la cantidad de gente que está en la calle". Insiste en que, "a pesar de que la acogida estos días de frío vaya a ser fructífera, no hay que olvidar que la solución no reside en el albergue, sino en poner medida a la situación de quienes lo necesitan".