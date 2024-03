Miguel Azcona: "No vamos a emprender una batalla legal con el club"

Sadar Bizirik regresa con el compromiso de socios y colectivos en torno al osasunismo. Uno de sus portavoces, Miguel Azcona reconoce: "hemos pasado periodo de tiempo en el que no ha habido actividad de cara a los socios pero la situación ya ha cambiado". También lo han hecho los colectivos que la integran: "La Federación de Peñas decidió dejar de pertenecer a Sadar Bizirik pero peñas que se separaron de la Federación y se agruparon en otro colectivo forman parte de Sadar Bizirik, así como los que estaban desde el principio". En 2016, además de la Federación, integraron la plataforma Proyecto Kutz, Indar Gorri, Gorriak on Tour, Peña Lizarra y Eman Egurre.

Azcona comprende que durante la pandemia se tomara la decisión de no contar las ausencias de las Asambleas como faltas computables a la hora de perder la condición de compromisario, como indican los Estatutos del Club, "pero a diferentes socios les molestó que la Junta Directiva del Club se arrogara la competencia de decidir no contar esas ausencias y por lo tanto no haya habido socios que les correspondía haber entrado en la Asamblea y no lo han hecho". Un informe jurídico pedido por la Junta Electoral determina que los Estatutos que deben aplicarse a la actual Asamblea son los que estaban vigentes cuando está se constituyó, los de 2017, y no los vigentes actualmente, con los cuales varios socios ya habrían perdido la condición de compromisarios. "No vamos a emprender una batalla legal con el club, pero la Junta Directiva no puede hacer de su capa un sayo y tomar decisiones de manera unilateral", dice Azcona.

Sadar Bizirik ha recogido 300 firmas de las casi 800 que necesita para solicitar una Asamblea Extraordinaria en la que plantear la disolución de la misma para evitar posibles impugnaciones de los acuerdos tomados en los últimos años, y seguirán recogiendo firmas en la previa del partido contra el Real Madrid el próximo sábado 16 de marzo.