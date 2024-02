Javier Zabala: "Vienen unos cuantos zagueros riojanos, a ver si alguno da el salto"

Javier Zabala es una de las esperanzas de la pelota a mano en La Rioja, su comunidad natal. Ganó el Campeonato de Parejas de Promoción de 2022 en compañía de Óscar Etxebarría y quedó subcampeón el año pasado jugando con Gaskue. En este Parejas de Primera ha sustituido a Peio Etxeberría en la jornada 6 y este sábado repetirá supliendo nada menos que a Jokin Altuna.

Nota diferencias en Primera "en la velocidad del juego y de la pelota", pero está feliz de jugar "además en un frontón como el Labrit" y con una situación relativamente cómoda para la pareja titular, Altuna-Martija, que necesita un punto pero lleva seis victorias que pueden ser suficientes para entrar en el play off previo a las semifinales.

"El Labrit viene muy bien para mi juego"

Sobre sus rivales, Julen Artola y Ander Imaz, Zabala afirma que "meten todo el partido mucho ritmo y Artola es uno de los delanteros más en forma. Hemos optado por sacar pelota viva que nos beneficia a nosotros aunque también les va bien a ellos". No hay entradas disponibles para ver el partido salvo algunos paseos de cancha que saldrán a la venta el mismo sábado, y las entradas llevan tiempo agotadas, de manera que muchos familiares y amigos suyos se quedarán con las ganas de verle jugar in situ en el frontón: "alguno ha pillado entrada, pero no muchos", asegura.

De cualquier forma Javier Zabala se muestra encantado de jugar este sábado en Primera y reconoce entrenar siempre estando preparado para la posibilidad de recibir una llamada como la de esta semana.