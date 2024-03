Jagoba Arrasate: "La semana que viene nos juntaremos y decidiremos qué es lo mejor"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, todavía no se ha pronunciado sobre su futuro, tal y como ha podido saber Onda Cero Navarra. El técnico de Berriatua "no ha comunicado nada al club" sobre su renovación o no, a fecha de hoy, por lo que ambas posibilidades siguen abiertas. "La semana que viene nos juntaremos y decidiremos qué es lo mejor para las partes", ha explicado en una charla en el Colegio San Cernin.

Durante este mes de marzo, Arrasate está meditando su futuro, sabedor de la voluntad del club de seguir contando con sus servicios. Con la permanencia atada (virtualmente) en su sexta temporada, el técnico se plantea si su ciclo ha terminado y, por tanto, este es un buen momento para salir del club, por la puerta grande, como se diría, o si todavía no acusa el desgaste ni él, ni la masa rojilla, ni el club y jugadores.

Estos días Jagoba se encuentra ante el reto y motivación de dirigir a la Euskal Selekzioa, durante el parón de Liga, y todo parece indicar que hasta finales de mes el entrenador no comunicará su decisión.