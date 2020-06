Enric Gallego: "Un delantero quiere ver puerta, el entrenador y el vestuario han sido muy importantes"

Enric Gallego ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Tajonar tras firmar los dos goles que dieron la victoria el pasado fin de semana ante el C. D. Leganés. "Cuando el fin de semana va bien, la semana se lleva mucho mejor. Además de los goles, que son importantes para cualquier delantero, sobre todo coger la semana con tres puntos y seguir sumando es bueno para todo el equipo. Ya hacía un tiempecito que no veía puerta. Está claro que el delantero siempre quiere, además de ayudar con trabajo, hacer gol. Se me resistía y seguía trabajando. Gracias a la confianza que me ha dado el míster al final he tenido el premio de poder ver puerta", ha explicado respondiendo a las preguntas que le han planteado los periodistas de forma telemática.

"De todo se aprende. Uno siempre quiere tener minutos, jugar todo, aportar trabajo y goles, pero era cuestión de tener paciencia y de que el trabajo diese sus frutos. Se ha hecho largo y tienes momentos de pensar que no entran, pero al final he tenido suerte y estoy muy contento. Sinceramente creo que he tenido la suerte de estar en vestuarios donde había un gran grupo humano y aquí me he encontrado un buen grupo desde el primer día con gente muy humilde y un ambiente muy sano. Cuando al delantero trabaja y se le resiste el gol tiene esa espinita clavada, pero ya se ve el grupo humano que hay y es de agradecer el cariño de los compañeros", ha afirmado.

Enric Gallego ha querido también agradecer la confianza mostrada por el cuerpo técnico y, en especial, por Jagoba Arrasate. "Venía de una primera vuelta un poco dura, de no tener los minutos que quería. Al llegar aquí hay un pequeño proceso de adaptación para coger el ritmo que no tenía y está claro que el míster me ha dado muchísima confianza y que tanto él como todo el mundo ha valorado el trabajo que venía haciendo y no se fijaba solamente en el gol. Esas cosas las valoras y las agradeces".

Por último, el delantero se ha mostrado partidario de continuar trabajando de la misma forma hasta el final del campeonato y tratar de conseguir la victoria el jueves en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Huesca. "Yo siempre quiero más. El trabajo estaba ahí, pero el delantero también vive del gol y el poder ver puerta le da muchísima confianza. El poder estrenarme como rojillo en Osasuna sirve para quitarme esa espinita y coger más confianza, y eso creo que es bueno para todos, el primero para mí", ha finalizado.