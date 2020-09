David Palacios: "Queremos ser accesibles para que todas las personas puedan disfrutar del vino"

Elige Navarra, elige Vinos D.O. Navarra

Por primera vez, la acción será inclusiva ya que ha sido concebida con criterios de Accesibilidad y Diseño Universal para llegar a todas las personas.

La D.O. Navarra lanza la campaña “Elige Navarra, elige Vinos D.O. Navarra” con el objetivo de hacer una llamada a todos los navarros para que vuelvan sobre su origen para identificarse con sus vinos. Esta acción que promoverá el consumo local ha sido concebida con criterios de Accesibilidad y Diseño Universal para llegar a todas las personas. Es el primer paso en el camino que inicia el Consejo Regulador para adoptar medidas inclusivas en sus actividades de comunicación y marketing. “La situación que atravesamos nos ha servido para tomar conciencia de la obligación que tenemos de caminar de la mano, es nuestra responsabilidad como individuos y como comunidad. Y en este cometido, somos necesarias todas las personas por igual. Hoy más que nunca hay que atender a la diversidad. Es la única manera de superar los momentos difíciles”, apunta David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

La campaña va a contar con acciones para apoyar a los principales canales de venta del vino, la hostelería con ANAPEH y la alimentación con el Hipermercado E.Leclerc, Hipermercado Eroski y Carrefour. Así, durante los días que duren ambas promociones el consumo del vino D.O. Navarra se premiará con una pulsera que identificará al cliente que ha elegido Navarra. El 50% del precio de cada accesorio será destinado a una causa solidaria. El Consejo Regulador junto con la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) convocará una nueva edición de la Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra y promoverá una novedosa iniciativa para celebrar el “viernes brindis”, una llamada a disfrutar de los bares durante el fin de semana. Estas iniciativas servirán para promover la comunidad de establecimientos Navarra Wine Lovers. Se trata de una relación de bares y restaurantes donde compartir vinos de la D.O. Navarra.

La información de la campaña será accesible para todas las personas. Mediante el vídeo principal, que integra subtítulos, Lengua de Signos y criterios de audio descripción se informará también a las personas sordas y a las que tienen discapacidad visual, que habitualmente pierden información en campañas publicitarias. El Consejo Regulador en su misión por dirigir su comunicación a todos los consumidores, ha adoptado además otras iniciativas en esta campaña. Destaca la implementación de balizas “bluetooth” para que las personas ciegas, que tengan en su móvil la aplicación “Beepcons”, puedan recibir la información promocional de los lineales de vinos. También se adaptará a Lectura Fácil la información de la campaña en la web de la D.O. Navarra para que las personas con discapacidad intelectual la entiendan sin problemas. Y por último, se aportará mucha autonomía a estos colectivos con la mejora de accesibilidad de la acción hostelera, mediante códigos QR. En esta andadura, la Denominación camina junto a la Fundación Iddeas para la Innovación y la Inclusión Social, referente internacional desde Navarra en consultoría y formación sobre Marketing Inclusivo con la colaboración de ANFAS Navarra y Eunate.