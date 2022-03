Educación y Sanidad, prioridades para la llegada de refugiados

El Gobierno de Navarra habilitó el pasado lunes día 7 de marzo un centro de atención y coordinación para la emergencia en Ucrania, situado en la Avenida Roncesvalles de Pamplona / Iruña, para satisfacer y coordinar las demandas que esta crisis humanitaria está generando en nuestra comunidad.

El equipo de trabajo de este centro de emergencia está compuesto por tres personas —dos técnicas y una administrativa— que desde la sede de la Dirección de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra en la avenida Roncesvalles de Pamplona atenderán estas necesidades. Las personas interesadas pueden comunicarse con el centro a través del teléfono 848421971, el WhatsApp 620063662 y la dirección de correo electrónico emergencia.ucrania@navarra.es.

Así, este centro prestará información, atención y apoyo al refugio y asilo de personas que residían en Ucrania y que han tenido que abandonar su hogar a causa del conflicto bélico y se encuentran ya en la Comunidad Foral. Asimismo, la oficina ofrecerá información y apoyo a la ciudadanía navarra de origen ucraniano que está alojando a amigos, familiares y parientes, y coordinará los innumerables ofrecimientos de ayuda, alojamiento, acogida e iniciativas de vecinos y vecinas de Navarra que se están organizando de manera improvisada.

El objetivo de este centro es, además de asistir y atender de primera mano a la ciudadanía interesada, primordialmente compartir información y derivarla a los agentes necesarios, no duplicar recursos o iniciativas y poner en contacto a personas capacitadas o cualificadas. También se habilita este recurso en previsión de un escenario en el que se atenderán materias básicas como la escolarización de los niños y niñas que lleguen, el acceso a alojamientos o vivienda, servicios sociales básicos y otras tantas necesidades.

Durante estos primeros días de conflicto, ya se han habilitado unos cuantos servicios de emergencia para las primeras 33 personas, 17 de ellas menores, procedentes de Ucrania que están ya en la Comunidad Foral. Pero puede que haya otras más que han llegado de las que no se tiene constancia, por eso es primordial animar a toda la sociedad a que se comunique con este centro de coordinación para poder satisfacer las necesidades sanitarias, educativas y de asistencia que sean necesarias.

Comisión interdepartamental y reuniones con asociaciones ucranianas

Paralelamente a este equipo de emergencia, el Gobierno de Navarra trabaja en una comisión interdepartamental liderada por la Presidenta Chivite para coordinar las necesidades de esta emergencia humanitaria y definir de manera precisa las funciones, las responsabilidades y las aportaciones que cada departamento puede hacer para dar una respuesta solvente a los retos que la crisis en Ucrania plantea en la Comunidad Foral, así como canalizar las innumerables muestras de solidaridad y ofrecimientos de la ciudadanía.

Además de estos esfuerzos, el Gobierno de Navarra lleva ya desde los primeros días del conflicto, reunido con asociaciones ucranianas en Navarra, con las organizaciones habituales junto a las que se articula el refugio y asilo en la Comunidad Foral. De hecho, la Presidenta se reunió con Cruz Roja y CEAR, y también con otros departamentos como Salud, Educación, Vivienda o Derechos Sociales para habilitar ya nuevos recursos.

El Gobierno de Navarra quiere agradecer públicamente las inmensas muestras de solidaridad y colaboración de los navarros y navarras, pero también en estos momentos de crisis ha querido insistir en la idea de que la solidaridad y la buena fe de muchas personas, si no se coordinan y planifican, pueden ser contraproducentes en momentos catástrofes.

Como ya informó el ejecutivo el pasado viernes, cuando hizo pública una serie de recomendaciones a la población para canalizar adecuadamente la ayuda humanitaria para que esta llegue a la población afectada, se recomienda canalizar la ayuda a través de las organizaciones humanitarias con años de trabajo en la zona y realizar donativos monetarios, entre otras.

Facilitar el refugio y respetar los derechos

En este mismo sentido, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de su consejero Eduardo Santos, ha querido subrayar una vez más el mensaje de que “Navarra acogerá a todos los ucranianos y ucranianas que vengan a nuestra tierra independientemente de su número, garantizándoles todos los derechos que tiene cualquier otro ciudadano navarro o navarra”.

En este sentido, el consejero Santos ha querido insistir en que “todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que han llegado a cualquiera de los cuatro países fronterizos que son miembros de la Unión Europea tienen derecho de tránsito por territorio de los 27 países de la Unión y son ellos y ellas, fundamentalmente ellas por ser mayoritarias, quienes tienen todo el derecho y capacidad para decidir su destino”.

En relación a esto último, el consejero Santos ha remarcado que “estas personas —al igual que otras solicitantes de asilo procedentes de otros contextos— son sujetos de derechos y que tienen toda la potestad para poder elegir”. Por eso ha hecho un último llamamiento “al sentido común y a la serenidad de mucha gente que, con buenas intenciones, están haciendo viajes a la frontera de Polonia para recoger y traer personas refugiadas” y les pide que “tengan en cuenta los derechos y la voluntad de estas personas, su situación de trauma y dolor tras huir de una guerra, las preferencias de alojamiento y de vínculos familiares y que piensen en qué medida esa solidaridad se puede articular de formas que no les perjudiquen”. Eduardo Santos ha añadido que el “refugio y el asilo no consiste solo en traer personas, si no en acompañarlas, acogerlas y en ofrecer unas condiciones dignas de desarrollo y de vida”.