Cristina Ibarrola: "Me siento apoyada de forma muy mayoritaria; no he vivido desilusión"

La ex alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, es desde ayer la nueva presidenta de UPN, elegida con el 81 % de los votos en el décimo tercer congreso del partido celebrado ayer. Ibarrola se ha convertido en la sexta persona y la segunda mujer en dirigir Unión del Pueblo Navarro.

Participación

La candidatura encabezada por Cristina Ibarrola, que contará con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en la vicepresidencia y la ex alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota en la secretaría de organización, lograba 569 votos de una afiliación de más de 2000 personas, si bien solo votaron 700 afiliados. En Más de Uno Pamplona la nueva presidenta de UPN ha dicho que se siente " apoyada de forma muy mayoritaria" y que no ha apreciado "desilusión". Justificada los datos de participación en la presencia de "una única candidatura", si bien recuerda que son datos similares al ultimo Congreso de UPN.

Continuidad de Sánchez

La nueva presidenta de UPN ha calificado de "tomadura de pelo" y "paripé" la actuación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, después de que éste haya anunciado que continúa al frente del Ejecutivo. "Hemos vivido", según la líder regionalista, "un auténtico teatro, intentando salir víctima y reforzado con un puro marketing de su imagen personal, sin pensar en absoluto en el interés de España y en el interés de los españoles".

Esparza seguirá de portavoz parlamentario

Ibarrola también ha respondido a la pregunta de si su antecesor en el cargo, Javier Esparza, continuará al frente de la portavocía de UPN en el Parlamento de Navarra. La nueva presidenta sostiene que no se ha planteado "en ningún momento" cambiar al portavoz del grupo parlamentario y mostraba su sorpresa por ello. "Me sorprende que esté permanentemente cuestionada, porque nadie cuestionó, por ejemplo, que cuando Bakartxo Ruiz (EH Bildu) dijo que no seguía, teniendo una parlamentaria que ya se postulaba como candidata a la presidencia del Gobierno, no dejara la portavocía del grupo parlamentario y nadie pensó nada", ha dicho.