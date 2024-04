Cristina Ibarrola, nueva presidenta de UPN con el 81 % de los votos

La ex alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha sido elegida nueva presidenta de UPN con el 81 % de los votos. En las votaciones han tomado parte 701 afiliados y se han registrado 569 votos a favor, 130 en blanco y dos nulos. Ibarrola, que estará acompañada en la dirección regionalista por Alejandro Toquero y Cristina Sota, será la sexta persona y la segunda mujer, en dirigir Unión del Pueblo Navarro

Volver a gobernar

En su intervención la nueva presidenta de UPN ha hecho un llamamiento a la militancia para comportarse como un equipo y trabajar para lograr volver a las instituciones: "Seamos equipo, comportémonos como equipo y trabajemos por ese bien común. No vamos a renunciar a gobernar Navarra", "sólo renunciamos a rendirnos", ha señalado Ibarrola.

Despedida Javier Esparza

Ibarrola releva en el cargo a Javier Esparza que ha sido presidente del partido regionalista durante 9 años. Esparza, a quien los afiliados despidieron entre aplausos y con una sonora ovación, daba las gracias por todos estos años en los que se ha sentido querido y respaldado: "Gracias por permitirme dirigir este partido estos años de la manera en que lo he hecho. Me he sentido muy apoyado y muy querido. Me voy con la conciencia muy tranquila. Este partido sigue teniendo futuro".

Nueva ejecutiva de UPN

Nueva ejecutiva con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, como vicepresidente, Cristina Sota, alcaldesa de Tafalla entre 2007 y 2015, como secretaria general, y Mario Fabo, alcalde de Marcilla desde 2015, secretario de Organización.