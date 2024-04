Alfonso Ramírez, Presidente de la Junta Electoral: "La solución para que no haya un vacío es que la Asamblea convoque elecciones anteriores a mayo de 2025"

Recientemente ha habido una reunión del Club Atlético Osasuna con miembros de la Junta Electoral, la Comisión de Estatutos y de la plataforma Sadar Bizirik, que agrupa a diferentes colectivos de socios. El motivo, que la Asamblea de Socios Compromisarios actual termina su mandato en diciembre de este año, pero con los nuevos estatutos la siguiente Asamblea, que será elegida por sorteo entre los socios interesados, no podrá conformarse hasta, como mínimo, mayo de 2025. Esta situación provocaría que durante unos meses no hubiera Asamblea, con lo que determinados aspectos de funcionamiento de la entidad quedarían paralizados.

El Presidente de la Junta Electoral del Club, Alfonso Ramírez, explica en esta entrevista con Javier Saralegui que "de diciembre a mayo no habría Asamblea válida que pudiese convocarse por alguna necesidad que hubiese. Una vez elegida la siguiente los estatutos ya prevén su prórroga si hiciera falta, pero ahora no". Ramírez ve una única manera de solventar el vacío: "No hay más solución que que la Asamblea autorice a convocar unas elecciones anteriores a mayo de 2025. Hay un momento ahora que hay que tomar la decisión de cómo solucionarlo, y no hay otra que adelantar las elecciones de la Asamblea".

Ramírez, que fue directivo con Luis Sabalza, formó parte de la Comisión de Estatutos y actualmente preside la Junta Electoral, aclara qué estatutos rigen en la actualidad para qué aspectos, y detalla las posibilidades que se abren de aquí en adelante en el club. Además cuenta por qué se ha encargado un informe jurídico "que dé seguridad para la decisión que finalmente se tome".