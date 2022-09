Alejandro Toquero: "Larrarte abandonó Tudela y ahora abandona Vivienda"

En Más de uno Tudela, el alcalde de la capital Ribera, Alejandro Toquero, ha repasado la actualidad de la ciudad, se ha mostrado sorprendido con la decisión de su antecesor, Eneko Larrarte, y acusa al PSN de crear una ribera de primera y de segunda.

Arranca un año marcado por una meta final que son las urnas. Toquero que, a falta de confirmación y pendientes de los procesos democráticos y de participación de UPN, se intuye que encabezará las listas de su partido, todavía sin saber si bajo la capa de Navarra Suma o la de una coalición con el PP, asegura que "la ciudad es ahora más cosmopolita" y que ha sido defendida a “ultranza” pese a lo que ha definido como "ataques".

Sobre la decisión del anterior alcalde Eneko Larrarte de dejar la dirección de vivienda y volver a Tudela, el actual primer edil se muestra sorprendido. "No pensaba que iba a ser capaz, Tudela sigue donde la abandonó, ahora abandona también el Gobierno de Navarra en una cartera como Vivienda", asegura Toquero, quien añade con ironía alegrarse porque "ya no hay problemas de vivienda en Navarra".

Un Alejandro Toquero que ha acusado a la presidenta, María Chivite, y a su equipo de Gobierno, de abandonar Tudela y crear una Ribera con "distintas categorías". Atónito asegura no entender que el PSN les critique "cosas que no han hecho, cuando han presentado proyectos al Gobierno y a todo les han dicho que no". Ejecutivo y presidenta que según Toquero "teledirige el dinero a las localidades donde gobiernan".