Osasuna no aguanta un partido entero

Osasuna empató a casi todo contra el Mallorca. A goles, a ocasiones, al tipo de remates a portería, a intensidad y a partes dominadas: una cada uno. El segundo empate consecutivo del equipo tras el logrado en San Mamés deja la sensación de que, como en Bilbao, Osasuna no es capaz desde hace tiempo de firmar un partido completo. No perfecto, que es imposible, sino con más de 50 minutos de intensidad. La crisis de Vallecas y Granada está superada, pero no ha vuelto el Osasuna plenamente combativo.

Cierto es que enfrente había un rival que todavía se está jugando la permanencia y no lo pareció durante la primera mitad. De ahí que tras la reanudación y la charla de Javier Aguirre en el vestuario el Mallorca fuera otro. Eso unido a la variante táctica de jugar con dos delanteros en vez de Larin solo, desestabilizó a un Osasuna que cedió el empate tras el tanto logrado al inicio del partido por Jon Moncayola.

De todo esto hablamos con Diego Alonso "Elandante", valorando sistemas, actuaciones de jugadores clave, trayectorias y mejorías individuales de futbolistas que no han estado durante la temporada al nivel esperado. Escuchamos además las declaraciones de Jagoba Arrasate valorando el partido, el triángulo Catena - Herrando - Iker Muñoz y la "fatiga mental" del equipo que se suma a la física.