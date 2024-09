España, campeona del Mundial sin ceder un partido

España contaba con estar arriba en todas las modalidades del Mundial de Pelota sub'22, pero el resultado final ha sorprendido gratamente a todos. Quizás algo menos al Director Deportivo de la Federación Española de Pelota, el navarro Xabier Asiain, que veía venir el talento y la preparación de los pelotaris, a los que ha acompañado en este ciclo.

Aún así, un Mundial sub'22 siempre tiene parte de incógnita: "la categoría es difícil porque no sabes nunca cómo está el rival. Puedes tener referencias anteriores de gente que pueda repetir un ciclo, pero pierdes la referencia. Estudiamos al rival pero a lo mejor no ves al zaguero con el delantero que te interesa, o les ves jugando en clubes y no en la selección. Los primeros días de entrenamientos y partidos del Mundial son donde realmente ves cómo están unos y otros".

Competir en casa siempre puede convertirse en una ayuda o en un hándicap si no se gestiona bien. Y ahí Asiáin está muy satisfecho de la gestión mental de los pelotaris: "Han competido como auténticos pelotaris de categoría absoluta. Estamos sorprendidos de, pese a la juventud, cómo han afrontado la presión de un campeonato de estas características".

España ha ganado los oros de las seis modalidades en disputa: mano individual, mano parejas, paleta cuero, pala corta, cesta punta masculina y cesta punta femenina. Lo ha hecho venciendo todos los partidos y cediendo solo un set en uno de ellos. En esta generación hay talento, asegura Asiain: "Hay un salto siempre de ser sub'22 a absoluto, requiere una evolución y una madurez que en herramienta lleva su tiempo, pero tenemos aquí pelotaris que seguramente formarán parte de la selección absoluta en un futuro y nos darán alegrías".