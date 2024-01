Daniel Milagros, nueva aventura en el patinaje sobre hielo

Daniel Milagros Herce ha sido elegido recientemente Deportista Masculino más destacado en Navarra del año 2023. El pasado sábado recogía su galardón en una gala acompañado del resto de deportistas, técnicos, equipos y clubes más destacados, algo que pone el colofón a un año "con una segunda mitad muy buena pero una primera más complicada", explica. El motivo es una lesión que le hizo dedicar varios meses a su plena recuperación. La disputa del Campeonato del Mundo de Patinaje de Velocidad en el mes de septiembre le dio tiempo a ponerse en forma. Tanto es así que logró la medalla de plata y el subcampeonato en la prueba de una vuelta sprint en circuito.

Ahora su tenacidad y sus logros deportivos le han valido ganar el galardón al deportista más destacado en una votación popular en la que se impuso al piloto de automovilismo Mikel Azcona, el jugador de pádel profesional Jon Sanz, el jugador de balonmano internacional Sergey Hernández y el jugador de béisbol campeón de Europa Edgar Rondón.

Daniel Milagros cuenta cómo ha sido su temporada y qué ha hecho en estos meses de invierno en los que la competición sobre ruedas se detiene: pasarse al hielo y viajar por Europa aprendiendo la nueva técnica de patinaje sobre hielo en pista larga: "la técnica y la manera de repartir la fuerza no tiene nada que ver, es muy distinto a patinar sobre ruedas. Si no lo haces bien, simplemente no avanzas" explica Daniel. Sus tiempos iniciales en los 500 y 1.000 metros eran "muy malos", pero enseguida empezó a mejorar en una progresión que aún continúa.

El joven patinador navarro desvela que ha empleado el dinero conseguido al ganar la medalla de plata en el Mundial para costearse los viajes y estancias en países europeos para entrenar sobre hielo. Ahora espera compaginar el hielo en invierno con las ruedas en verano.