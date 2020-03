Santos: “En 5 días hemos superado los ERES de la crisis de 2012”

Gobierno de Navarra, Confederación de Empresarios, ANEL y los sindicatos se reúnen este viernes 27 para analizar la situación de los ERTEs en la Comunidad Foral.

A día hoy son 3.624 los expedientes que afectan a 10.650 trabajadores. En Onda Cero, el secretario general de UGT Navarra, Jesús Santos, solicita que “todos los ERTEs consten cuanto antes en la base de datos del departamento de trabajo para que los trabajadores puedan cobrar el paro”.

A causa del COVID 19 Navarra ya se ha superado el número de expedientes de regulación de empleo de 2012, “el peor año de la crisis económica iniciada en 2008”, según Santos. Y es que desde el sindicato aseguran que “muchos de los expedientes registrados no figuran aún en la base de datos del gobierno”.

Santos reconoce que “en las actuales circunstancias es imposible garantizar la seguridad en todas las empresas y que debería cesar la actividad en aquellas que no cumplan”. Dice que “los inspectores no pueden llegar a todos los centros de trabajo” y aboga porque la administración “implemente más medidas si no hay seguridad o material suficiente”.

Sobre la propuesta que CCOO ha trasladado a UGT, ELA y LAB y a la CEN de constituir una comisión para que los ERTEs presentados en empresas sin representación sindical se negocien en el ámbito sectorial, Santos opina que “deberían estar ya constituidas las comisiones sectoriales”

El secretario general de UGT, asimismo, ve con buenos ojos las nuevas medidas de apoyo a autónomos, pymes y al alquiler de viviendas que aprobó, el miércoles, el Gobierno de Navarra.

Entre ellas, la suspensión de los pagos fraccionados del IRPF del primer y segundo trimestre del año, medida que beneficiará a más de 25.000 personas y que tendrá un coste de 27 millones de euros para las arcas forales. En sus declaraciones, el portavoz, Javier Remírez, se refería al “aplazamiento del pago de las deudas tributarias para pymes y autónomos”, a lo que Santos destaca que “se amplían los plazos de autoliquidación del IVA”.

Santos se felicita también por la decisión del ejecutivo de “garantizar el pago subvencionado de los alquileres de viviendas sociales” que detalló el consejero de vivienda, José Mari Aierdi.