Los médicos navarros irán a la huelga el 1 de febrero

En dos semanas, el 1 de febrero, los médicos navarros irán a la huelga. No han fructificado las negociaciones entre Salud y el sindicato medico, aunque el Gobierno de Navarra no tira la toalla. Las asambleas realizadas en Pamplona, Tudela y Estella han aprobado por unanimidad seguir adelante con la convocatoria de huelga. El Gobierno de Navarra asegura que su departamento quiere llegar a un acuerdo y que cuando se produzca habrá que pasar al nivel del Parlamento, porque habrá propuestas normativas.. Sobre la propuesta de supresión de la exclusividad para los médicos de la red pública, la consejera ha comentado que pretende que no haya un freno para la incorporación de profesionales.