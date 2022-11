veo veo | 24/11/2022

María Iraburu, Rectora de la Universidad de Navarra: "Me gusta la combinación de realismo y enigma"

Para comenzar esta tercera temporada del programa, hemos tenido el inmenso placer de contar con la Rectora de la Universidad de Navarra. Tras dos sesiones en el MUN y en el Rectorado, María ha escogido "Incendi d'amor" de Antoni Tàpies, obra realizada en 1991 y que a la Rectora le sugiere el paso del tiempo por un lado, y por otro una evocación de la infancia. Como banda sonora a María Iraburu el mural le suena a una pequeña "joya" escondida en uno de los discos más famosos de Supertramp, "Even in the quietest moments" (el del piano nevado), y la deliciosa canción es "Downstream" que a nuestra invitada le evoca al mar, justo lo que falta en la obra de Tàpies. También nos ha sugerido que invitemos al MUN a la compositora Teresa Catalán...y en eso estamos.