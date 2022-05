Más de uno pamplona | Entrevista

Enrique Maya: "El 25% de los delitos de San Fermín son en Labrit"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en Más de uno Pamplona, asegura que no teme a la comisión de investigación, confirma que no habrá macroconcierto en San Fermín, y que la decisión sobre la apertura o clausura de las terrazas de Labrit no está tomada. Además habrá que esperar para saber si se presentará a la reelección.