"Veo veo" con Andrea Ludeña y Agustina Marani: prometedoras curadoras junior del Museo Universitario de Navarra

Hoy en el Museo Universidad de Navarra, cuando hemos venido a jugar al "Veo-Veo" hemos experimentado una doble dicha, ya que nuestras protagonistas son dos mujeres, dos amigas y dos personas sin las que este programa no podría realizarse. Andrea baja de las alturas de su Quito natal a más de 2000 metros en Ecuador y Agustina nos viene de la profunda Argentina desde Córdoba. Ellas son Curadoras junior del Departamento de Colecciones y Exposiciones del Museo; ambas aprenden diariamente del Consevador de la institución, Nacho Migueliz y además nos echan una mano al Departamento de Comunicación y a este tribulete cada vez que grabamos esta cita radiofónica que supone el "Veo-Veo"...sin queja por el momento, pero todo se andará.

Como cada año , es ya una tradición invitar al programa a las junior, así que hoy hemos tenido esta doble cita. Tanto Agustina como Andrea conocen todos y cada uno de los rincones del mundo y supongo que habrán dudado a la hora de elegir una sola obra de la impresionante colección allí albergada. Ambas han elegido sendas fotografías datadas en 1979. Andrea ha elegido una sin título de la musa de la "movida" Ouka Lele que sigue su peculiar estilo de disparar en blanco y negro y luego colorear, que es lo que ha conformado el sello de identidad de Bárbara Allende Gil de Biedma.

Agustina, ha estado más interesada en traer los artistas locales al programa y, en vez de llevarnos a Madrid, nos ha trasladado a Zumaya. Ha escogido un fascinante retrato de los hermanos Antonio y Ramón Eguiguren con unos fuertes pigmentos en rojos y anaranjados. Además, Agustina hace un llamamiento a través del programa a los autores, para poder comentar con los hermanos Eguiguren esta interpretación que hacen de "La Mona Lisa" .

Como banda sonora han hilado fino en su elección: a Ouka Lele le ha tocado un clásico rotundo "Lucy in the Sky with Diamonds" del álbum angular del pop universal de The Beatles y a los hermanos Eguiguren una versión llena de "flow" le la célebre "Me pongo colorada cuando me miras" que llevaron al éxito hace unos años las Papá Levante, esta vez apocopando el título a "Colorada" por parte de la banda Vera Fauna.