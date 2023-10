Navarra descarta que el brote de gastroenteritis de Aragón puede extenderse a la Ribera

En Onda Cero el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, Tirso Calvo, se ha referido a la situación en la que se encuentran las 8 localidades riberas- Corella, Murchante, Ablitas, Barillas, Monteagudo, Tulebras, Buñuel y Ribaforada -que se abastecen del río Queiles y que engloban a cerca de 23000 habitantes. Anuncia que el agua del Queiles analizada para determinar si contiene el protozoo que ha provocado un brote de gastroenteritis en Tarazona ha dado resultado negativo, al igual que el realizado por el Instituto de Salud Pública de Navarra, si bien puntualiza que están a expensas del resultado de un analisis final del Gobierno de Aragón. Recuerda asimismo que la Mancomunidad había retenido con anterioridad el agua que baña esta zona de Navarra debido a las restricciones derivadas de la sequía. No obstante insiste el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo que "hasta que no tengamos los resultados, que llegarán el viernes, no sabemos si esa agua es apta para su consumo ". El Instituto de Salud Pública precisamente ha hecho publico su ultimo informe que cifra en 300 el número de casos de gastroenteritis aguda que se dieron en la Comunidad foral en atención primaria en la última semana.