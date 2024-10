"El ángel que salvó mi fábrica", una novela con aplicación para la empresa escrita por ingenieros

Elisa Santesteban y Arturo Ruiz son dos profesionales del sector de la automoción con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con operaciones y organizaciones. De sus viajes por fábricas y plantas de producción de todo el mundo nace este libro, que empezó siendo un manual y ha terminado como una novela. "Todos tenemos los mismos problemas y tropezones en las empresas; los recogimos y como ingenieros que somos elaboramos un manual con ello. Luego le dimos forma de novela para que fuera ameno -explican- Los procesos son similares en las fábricas, todas tienen departamentos bien organizados. Nuestro objetivo es ligar todos los departamentos y procesos y buscar un óptimo más global para la empresa".

Por su experiencia tienen claro que trabajar en equipo es fundamental. "Está de moda decirlo pero no es tan fácil llevarlo a cabo", dice Elisa. "Nosotros proponemos una serie de pasos que tienes que llevar a cabo para mejorar el control de tus procesos. Hay algo de digitalización, de gestión de personas a través del trabajo ordenado: cómo conseguir que la gente trabaje según un plan, no de forma individualista. Una vez lanzadas esas etapas buscamos un concepto de la cultura industrial positiva: cuando eres capaz de incrementar tu nivel de control para un proceso complejo eres capaz de hacer que la gente de modo natural ofrezca mejoras y piense positivamente que si a la empresa le va bien a él también le va a ir bien. Esta cultura no se genera en un día ni se genera si no haces nada", asegura Arturo.

El libro "El ángel que salvó mi fábrica" está a la venta en Amazon al precio de 22 euros.