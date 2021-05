"Más de Uno Cartagena", con Dámaris Ojeda

Tu Canción Vol.135 - "Dire Straits", con Juan Ignacio Ferrández

Hoy en "Tu Canción", recordamos algunas de las mejores canciones de uno de los mejores discos de los años ochenta, "Brothers in arms", de los Dire Straits, el grupo de Mark Knopfler publicó el que sería su quinto album en el año 1985, un superventas, del que escucharemos `Brothers In Arm´, `So Far Away´, `Money For Nothing´ y `Walk Of Life´.