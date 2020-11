Recordamos el primer disco de un grupo que todavía no había sonado en el programa, los británicos "The Police".

Liderados por Sting, acompañado de Steward Copeland y Andy Summers, lanzaron en 1978 su LP "Outlandos d`amour", que incluía temas que son fijos en sus recopilatorios como "So Lonely", "Truth hits everybody", "Can´t stand losing you" o "Roxanne"