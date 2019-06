Melilla se despide del Partido Popular tras 18 años gobernando

Eduardo de Castro ha tomado este mediodía posesión de su cargo como presidente de la ciudad, tras haber sido elegido el pasado sábado con los votos a favor del PSOE y de Coalición por Melilla.

su nombramiento ha estado cargado de polémica, no solo porque PP y Vox, que no han existido al acto, cuestionan la legitimidad para llevar un gobierno del único diputado que obtuvo Ciudadanos en las elecciones, sino porque creen que hubo irregularidades en su proclamación.

Eduardo de Castro, que es funcionario de prisiones y lleva cuatro años al frente de Ciudadanos, asegura que empieza el cambio que los melillenses estaban esperando y que va a gobernar para todos porque está en política para servir. "No le temo al diálogo ni a quienes insisten en el discurso del miedo. No habrá persecuciones, no habrá venganzas. Llego sin hipotecas y me marcharé sin hipotecas, seré implacable contra la corrupción, como espero que lo seáis vosotros", declara.

El nuevo presidente ha echado de menos la presencia de su antecesor en el cargo, el popular Juan José Imbroda, que como el resto de diputados de su grupo, no ha querido asistir al acto en el que sí ha estado la ministra en funciones de Industria, que ha defendido la necesidad de respetar las competencias de cada administración pero también de buscar acuerdos y tener en cuenta las demandas de la ciudad autónoma.