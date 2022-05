Más de Uno Vigo

Marian Mouriño, en Onda Cero Vigo: "¿Presidenta? No lo sé, pero me estoy preparando"

La administradora única y CEO de GES, Marian Mouriño, visitó "Más de Uno Vigo" y repasó algunos de los asuntos que marcan la actualidad del Celta. En relación a la futura sucesión de su padre, Mouriño aseguró que "el listón que deja está muy alto. No sé lo que va a pasar, pero sí es cierto que me estoy preparando para ser presidente, aunque no sé si eso sucederá". Marian Mouriño dio por descartado cualquier proyecto del club enfocado a la construcción de un centro comercial.

Rubén Rey