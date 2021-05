Dr. Fernández Villar (HAC): "Ya queda menos, pero esto aún no ha terminado"

"Estamos en una situación de meseta mantenida, pero sí que es evidente un cambio en el perfil clínico de los pacientes, que son más jóvenes", explicaba en Onda Cero Vigo el doctor Fernández Villar. El jefe de Neumología enviaba un mensaje claro a la ciudadanía: por no tener un poco de paciencia durante unas pocas semanas más, no vayamos a estropear todo lo hecho hasta ahora. Ya queda menos, pero esto no ha terminado", concluía el médico, antes de reiterar su llamamiento a la población para que acuda a las vacunaciones, que calificó como hito sin precedentes, como a los cribados.