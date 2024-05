La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín confirmó en Onda Cero que a finales del mes de junio comenzarán las obras en la rua do Pombal que se extenderán por un plazo de 9 meses y aunque “van crear algún inconvintes” la rua do Pombal “necesita unha reforma non só por cuestión estéticas senón polos tubaxes que hai baixo terra que hai que desenvolver”. Goretti Sanmartín señala que “vaise agardar a rematar o curso escolar e intentar apurar o máximo posible na etapa de verán”.