Las marsicadoras de la ría de Pontevedra toman las calles de la capital

El 2024 no será recordado por los profesionales de la extracción de especies del fondo de la ría de Pontevedra como un buen año. Desde el mes enero no ha sido posible recuperar la actividad habitual en los bancos de marisqueo.

La elevada cantidad de agua registrada durante los meses de otoño e invierno abocó al sector a un obligado cese de actividad. Esta realidad agudizó, aún más, la crisis de las mariscadoras al no poder faenar durante un prolongado tiempo que, según los cálculos más optimistas, no hay perspectivas de regresar a los bancos hasta mediados del mes de julio.

Ante esto, solo queda pedir el auxilio de las administraciones con el objetivo de poder afrontar los gastos de un paro obligado. Por ello, hoy se llevó a cabo una manifestación que recorre las principales calles de la capital. Partió del edificio de la Xunta y finalizó en frente a la subdelegación del gobierno en la provincia.

Bajo el lema ‘Implicación de real’ de las administraciones, exigen no solo apoyo económico sino también la exención del pago de la Seguridad Social, un plan de resiembra y la regeneración de las rías que garantice un futuro para un sector cada vez más golpeado por una crisis que parece no tener fin. Raquel Gómez, presidenta de la asociación de mariscadoras a píe de la Ría de Pontevedra, asegura que no hay más salida que exigir medidas para evitar el hundimiento de muchos profesionales, cerca de 400 afectados directamente.

Apoyos

En esta movilización, no faltaron los apoyos de profesionales de otras cofradías de rías como Arousa o Vigo, que también contó con el respaldo del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, o el diputado en el Parlamento Autonómico del BNG, Luis Bará. Desde el sector agradecen el respaldo sectorial, político y social para una realidad que, según describe Raquel Gómez, no tiene precedentes en los bancos de extracción de la ría de Pontevedra.

Esperan que con esta acción de protesta se atiendan sus demandas. Solo desean no tener que volver a dedicar tiempo en salir las calles y sí en faenar los bancos marisqueros con la debida normalidad de hace unos meses.