A pintora galega Maruja Mallo protagonista da bolsa do pan

Panaderías A'Devesa e a editorial Polo Correo do Vento

Panaderías A'Devesa e a editorial Polo Correo do Vento deseñan unha nova bolsa de pan protagonizada por Maruja Mallo, que se presentou o pasado Sábado, 1 de Abril, no Museo de Pontevedra coa presencia do deputado de cultura, Xosé Leal.