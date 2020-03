A Veiga, destino turístico perfecto

Con data 4 de agosto de 2015 A Veiga recibía a certificación por parte da Fundación Starlight coa cualificación de Trevinca como Destino Turístico Starlight.

A contemplación da choivas de estrelas das Perseidas (en agosto) e das Xemínidas (en decembro); a marcha nocturna "Entre Lobos e Estrelas" (coincidindo coa lúa chea de setembro); as xornadas de "AstroTrevinca" (en outubro); choco-anoiteceres e concertos musicais "Nanas para Trevinca" desde o Miradoiro Estelar de O Rañadoiro constitúen as principais actividades organizadas neste recuncho perfecto para contemplar as estrelas.

O Destino Turístico Starlight é un espazo triangular limitado polos vértices da Tablilla dás lagoas, Pico Maluro e O Rañadoiro, dentro do Espazo Natural Protexido de Pena Trevinca, declarado zona LIC e Zepa no municipio da Veiga, colindando co Parque Natural de Sanabria.

Pero A Veiga ten, ademais de ceo, moito que ofrecer en terra, como é as praia dos Franceses e do Coiñedo, dotadas de aseos públicos, duchas e áreas de recreo para aqueles que desexen desfrutar dun relaxado día de praia, evitando as masificacións, e dunha zona de xogos para os máis pequenos.

Así mesmo, tamén é posible realizar un paseo no catamarán de “Santa María de Alberguería”, con capacidade para 8 persoas e funciona regularmente durante os meses de xullo e agosto. O resto do ano baixo petición anticipada sempre e cando o permitan as condicións meteorolóxicas.

Realiza un percorrido que dura aproximadamente unha hora polo encoro de Prada visitando a Illa de Prada e os numerosos recunchos que se forman o longo dos case 8 quilómetros do encoro, achegandose as aldeas ribeireñas e brindando os seus pasaxeiros unhas vistas moi diferentes ás que están habituados. As reservas para o uso do catamarán realizanse na Oficina de Turismo da Veiga.

A isto súmanse como atractivos culturais as rutas para senderistas e ciclistas, as lagoas de Trevinca, Cántara da Moura e a “Casa dás Pedriñas”, tamén coñecida como a “Casa do Bailarín”, obra do pintor e escultor Daniel Mancebo, ou coñecido como "Gaudí da Veiga", quen dedicou 25 anos da súa vida para levantala.

O seu autor colocou a primeira pedra no ano 1970, e serviuse de todos os medios que tiña ao alcance para a súa construción. O visitante tópase cunha casa recuberta de pequenas pedras de cores, cunchas, anacos de vidros, botellas, etc

