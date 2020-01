Presentada en CC Ponte Vella de Ourense unha nova edicion da Festa do Cocido de Lalín

Festa do Cocido de Lalín

Festa do Cocido de Lalín / Onda Cero Ourense

O alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, a concelleira de Turismo, Begoña Blanco, Antonio Cortés, director de RSC de Gadisa, e Carlos González, delegado da compañía en Ourense, presentaron a 52ª edición da Feira do Cocido lalinense, declarada festa de Interese Turístico Internacional, que terá lugar o vindeiro 16 de febreiro.

Na capital dezana xa arrancou o XXII Mes do Cocido “De San Amaro a San Valentín, Mes do Cocido en Lalín”. Nestas semanas, 24 restaurantes da localidade ofertan 3.600 prazas para degustar o tradicional prato da gastronomía galega.

Gadis, patrocinador do evento gastronómico, convida a todos os clientes a gozar da Feira do Cocido, e a participar nos seus supermercados da promoción de produtos do cocido.