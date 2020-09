Xornada técnica sobre maquinaria para mecanización da horta

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Sergude, situado no concello coruñés de Boqueixón, acolleu este xoves unha xornada técnica sobre maquinaria para a mecanización da horta. A acción está integrada no Plan de formación ao agro galego que leva a cabo a Consellería do Medio Rural a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).

A xornada, que incluíu demostracións con distintos tipos de equipos, lévase a cabo nun momento de incremento da demanda de diferentes maquinarias para poder mecanizar certas tarefas do agro, así como para buscar sistemas de produción máis eficientes ou que minimicen a utilización de fitosanitarios. Desta forma, cada vez máis agricultores buscan equipos que non só lles faciliten o labor diario, senón que tamén poidan axudalos a aforrar, ao tempo que teñen a capacidade de adaptarse aos distintos tipos de solo ou ás irregularidades do terreo.

A acción formativa constou dunha sesión teórico práctica para mostrar o funcionamento e as particularidades dunha serie de máquinas, facendo fincapé na posibilidade de combinación entre elas para reducir o tempo de traballo ou o consumo de enerxía. Entre os equipos que se empregaron na demostración, estiveron un canón nebulizador, unha transplantadora ou distintos tipos de fresas. Tamén unha sementadora, unha binadora e unha trituradora de cultivos.

A actividade estaba dirixida aos produtores e técnicos de horta, ás cooperativas e asociacións de horticultores, ás escolas de formación agraria e ás empresas de servizos agrícolas. Así mesmo, oriéntase a representantes dos talleres de maquinaria para o agro, así como a mozos en fase de incorporación á actividade agraria.

O principal obxectivo do Plan de formación ao agro galego é impulsar as actividades formativas, de demostración e información que desenvolve a Consellería do Medio Rural. Así, trátase de mellorar a capacitación dos traballadores dos sectores agrario, gandeiro, agroalimentario e forestal en todo o relacionado cos aspectos técnicos e económicos das súas actividades incidindo, se fose preciso, na reordenación das producións e no emprego de métodos respectuosos co medio