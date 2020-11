Restricións de estacionamento e circulación pola chegada de laVuelta a Ourense

A Policía Local informa de que, con motivo da chegada de laVuelta ciclista a España a Ourense, comezarase a reservar o espazo público solicitado pola organización do evento, ao que xa non se poderá acceder desde as 20:00 horas do luns 2 de novembro. Esta reserva afectará ás seguintes rúas:

Rúa Francisco Añón Paz

Rúa Bispo Lourenzo

Praza Alfonso Alcaraz

Rúa Poeta Manuel Antonio

Ademais, a partir das 16:00 horas do luns 2 de novembro iniciarase a reserva de espazo e retirada de vehículos nas seguintes rúas: :

Estrada de Reza (tramo comprendido entre a glorieta de Ervedelo e Avda. Vista Hermosa)

Rúa Francisco LLoréns

Avda. Vista Hermosa

N-120, saída Centro Comercial

Carril de acceso ao Pavillón dos Remedios pola N-120

O mércores 4 de novembro, día da chegada da etapa 14 de laVuelta procedente de Lugo, procederase a cortar as seguintes rúas:

Desde as 7:30 horas:

Avda. Vista Hermosa

Rúa do Bispo Lourenzo

Desde as 15:00 horas :

N-120 dirección Monforte desde acceso Pardo de Cela ate o final do termo municipal

Rúa Pardo de Cela desde Glorieta de Concepción Arenal até a N-120

Rúa Greco tramo entre as rúa Francisco Lloréns e Remedios

Rúa Francisco Lloréns desde rúa Greco até Ponte Lebrona

Rúa Mateo de Prado

Estrada de Reza desde Glorieta de Ervedelo até Avda. Vista Hermosa

Estrada de Subida a Nom de Deu

Rúa Pablo Iglesias, acceso N-120

C-546 (estrada de Velle) acceso a N-120

N-525 tramo desde Glorieta Ervedelo a rúa Basilio Alvarez

N-120 desde rúa Basilio Alvarez até Eirasvedras

Rúa Sampaio acceso a N-120

Cemiterio As Caldas, acceso a N-120

Rúa Basilio Álvarez entre Victoria Kent e N-525

Rúa Xesús Pousa dirección Basilio Álvarez

Rúa Eulogio Gómez Franqueira acceso a N-120

laVuelta, desde casa

Desde o Concello de Ourense e desde a organización da carreira recoméndase que o público non acceda aos tramos polos que pasará a competición para evitar aglomeracións de xente. É importante cumprir con todas as medidas para evitar a expansión da COVID19 e seguir o desenvolvemento da carreira desde a televisión.