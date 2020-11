O Psoe denunica o "caos e hacinamento" creado polas marquesiñas da estación de autobuses

O Grupo municipal socialista de Ourense denuncia o “caos” vivido coa posta en funcionamento das “marquesiñas- pendello” que substitúen a antiga estación de autobuses e solicitan á Xunta de Galicia e ao Concello de Ourense “medidas urxentes” para “solucionar a problemática xerada”, así o explicou a concelleira, Natalia González.

O Grupo municipal socialista de Ourense denuncia o “caos” vivido coa posta en funcionamento das “marquesiñas- pendello” que substitúen a antiga estación de autobuses e solicitan á Xunta de Galicia e ao Concello de Ourense “medidas urxentes” para “solucionar a problemática xerada”, así o explicou a concelleira, Natalia González.

Gonzalez concreta que as marquesiñas instaladas no aparcamento, e que funcionan como dársena de espera, provocou que “durante toda a fin de semana” os usuarios e usuarias do servizo de transporte de autobuses coa cidade tivesen que “esperar á intemperie e baixo a choiva” provocando un profundo malestar entre os veciños e as veciñas de Ourense.