Pino: “Los peajes, con Cs enla Xunta, van a ser cosas del pasado en Galicia"

“Los peajes, con Cs en la Xunta, van a ser cosas del pasado en Galicia”. Así lo ha asegurado este martes la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, tras realizar el encuentro “Stop Peajes” en la AP-9 donde ha presentado un autobús con el rótulo “Manos arriba esto es un peaje”.

La candidata ha señalado que los gallegos están hartos de pagar peajes y ha recordado que volver entre A Coruña y Vigo cuesta casi 33€. “No podemos permitir que se les siga metiendo la mano en el bolsillo a los gallegos de esta manera. Tanto PP como PSOE no han hecho nada para solucionar este problema. Todo lo contrario. Se echan la culpa el uno al otro, pero el coste de los peajes en Galicia no deja de crecer”.

Pino: “Los peajes, con Cs en la Xunta, van a ser cosas del pasado en Galicia” / onda cero

Pino ha asegurado que lo primero que va hacer cuando lleguemos a la Xunta es sentar a la administración autonómica y estatal para buscar una solución para que los peajes pasen a ser cosas del pasado. “No es casualidad que Galicia sea la 3ª CCAA con más km de pago y donde no hay alternativa gratuita. Los gallegos optan por el tren que también adolece de graves problemas”. En este sentido, ha recordado que Galicia no puede seguir sin AVE más tiempo y encima con esos peajes tan caros. “Galicia no puede seguir desconectada del resto de España y que los gallegos le metan la mano en el bolsillo a cada vez que cogen su coche.