La candidata de Cs Beatriz Pino, asegura que si el presidente de la Xunta de Galicia, considera que el marco legal actual no sirve para controlar posibles rebrotes resulta “contradictorio e imprudente sus prisas por adelantar innecesariamente el final del estado de alarma”.

“No había necesidad de adelantar la salida de estado de alarma una semana”. Así lo ha asegurado este domingo la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, ante la entrada en la “nueva normalidad” a partir de mañana.

La candidata de la formación liberal ha señalado que las prisas de Feijóo por finalizar el estado de alarma, al tiempo que considerar insuficiente el marco legal actual para garantizar la salud pública fuera del estado de alarma, refleja aún más su imprudencia. “Si considera que el marco legal actual no sirve para controlar posibles rebrotes resulta contradictorio e imprudente sus prisas por adelantar innecesariamente el final del estado de alarma”.

Beatriz Pino, de Ciudadanos Galicia / ciudadanos

Pino espera que no tengamos que lamentar esta “posible imprudencia motivada por intereses electoralistas. Echamos de menos que exista un protocolo para sanitarios ante la posibilidad de un rebrote. Está bien haber superado, aparentemente, esta primera oleada, pero la Xunta no se ha preocupado de prepararse frente a un posible rebrote”. En este sentido, la candidata ha asegurado que ahora no caben ya improvisaciones. “ La Xunta debe estar preparada con lo que todos hemos aprendido a base de duros golpes.”

Por otro lado, ha asegurado que el presidente de la Xunta de Galicia, se equivoca al proponer a Sánchez que se prohíba la movilidad desde Madrid y Barcelona. “La Europa sin fronteras lo es también para los catalanes que visitan Galicia, los gallegos que volvemos desde Madrid o los asturianos que cruzan a Portugal.