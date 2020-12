O Concello fortalecerá o apoio ao Pabellón Ourense CF

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibiu a directiva do Pabellón Ourense CF, club deportivo que actualmente conta con 900 licenzas federativas, 300 rapaces e rapazas nas escolas deportivas e máis de 80 monitores e adestradores. Os representantes do club, encabezados polo seu presidente, Francisco Doforno, expuxéronlle ao rexedor o seu proxecto deportivo a curto prazo, entre o que se inclúe a asimilación doutros conxuntos da cidade, caso do Ourense de Fútbol Sala.

Pérez Jácome considera que este club comparte a súa filosofía sobre o deporte, “o deporte de base e formación é moito máis importante que o deporte competitivo”, polo que anuncia que o Concello fortalecerá o seu apoio económico ao club. Actualmente, o Pabellón Ourense CF concorría ás subvencións competitivas; a partir de agora, recibirá unha subvención nominativa, explicaba o alcalde logo da reunión.

As dúas partes consideraron o encontro moi frutífero: o alcalde, que considera que o Pabellón é “un club mítico” co que comparte idéntica visión sobre o fomento dos valores deportivos; a directiva do Pabellón CF, pola súa banda, celebrou a celeridade coa que foi recibida na Alcaldía e a boa sintonía co rexedor.