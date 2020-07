Caballero aprobará unha Intermodal de primeiro nivel para Ourense

“Quero remarcar o compromiso que asumín diante do presidente do Goberno o pasado sábado”, dixo hoxe o candidato socialista á presidencia da Xunta durante unha visita a Ourense. Gonzalo Caballero aseverou que quere ser presidente de Galicia “para darlle a esta cidade un aliado á hora de definir o seu futuro” e “adaptar o proxecto da intermodal” para ter unha estación “de primeiro nivel” e “sobre todo que non corte a estrutura urbana da cidade e que non separe barrios”.

“Para iso haberá que mover a estación de autobuses” de onde o PP a quere por en funcionamento e “readaptar o proxecto vixente para que haxa unha posibilidade real de que Ourense teña un proxecto de cidade sostible, convivible e para non illar ao barrio da Ponte”, insistiu acompañado de candidatas e candidatos do PSOE ao Parlamento de Galicia, así como do secretario provincial e outros cargos do partido.

Caballero comprometeuse a “cambiar o plan da intermodal” da capital e a “sacar a estación de autobuses” de onde a quere incrustar Feijóo, en contra de toda a veciñanza e da cidade. O candidato do PSdeG-PSOE pon así o foco sobre un dos maiores agravios que o goberno de PP está a executar na terceira cidade de Galicia, onde Feijóo e o PP recortaron o investimento para rodear un centro de saúde con 300 autobuses ao día.

Gonzalo Caballero visitando Ourense / onda cero

O líder socialista tamén destacou o “nerviosismo” do PP de Baltar que “perdeu todas as eleccións que houbo o ano pasado e perderon a conexión coa cidadanía”. “Falla o proxecto de cidade” do PP porque “puxeron a Jácome como alcalde nunha liña de letalidade que non é admisible”, advertiu.

“Por iso están facendo un “ataque continúo” ao PSOE pero “os autónomos en Galicia e Ourense saben que o primeiro goberno que lles deu unha axuda, unha nónima en tempos de crise, foi un goberno socialista”, recordou. “Hai que pasar páxina ao caciquismo de Baltar e as trapalladas dos Baltar”, insistiu antes de concluír insistindo en que “nós defendemos aos traballadores, aos autónomos, o emprego para todas e todas e o PP non nos pode dar ningunha lección”.