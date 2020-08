El BNG pide que se aclare la situación del PXOM

La decisión de la formación nacionalista es consecuencia de las últimas manifestaciones públicas hechas por diferentes miembros del gobierno en las que ponen de manifiesto las fuertes discrepancias existentes entre el PP y DO.

El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense manifestó su preocupación en relación a la situación actual de la ciudad en lo que a urbanismo se refiere; concretamente ante la situación de parálisis y escasos avances de tramitación de PXOM.

En un comunicado, la formación nacionalista aseguró que están 'diante dun documento fundamental para o desenvolvemento non soamente urbanístico da cidade, senón que a súa aprobación ten repercusión directa no crecemento demográfico, social e sobre todo económico. Unha cidade paralizada desde hai anos e cun planeamento en vigor que data de 1986, evidenciando día a día a súa inadaptación a situación actual e real das novas necesidades que o paso do tempo e a evolución da cidade demandan'.

En este contexto, los nacionalistas afirman que el gobierno municipal, lejos de agilizar y tener respuesta a esta grave situación, se dedica a 'crear falsas expectativas, a crear confusión mediática e a defensa dos intereses partidistas de cada unha das formacións que conforman o goberno (PP-DO)'.

El portavoz y edil del Bloque, Luis Seara, rechazó la falta de transparencia y claridad de este documento que califica como el más importante en la historia reciente de Ourense.

Los nacionalistas le exigen al gobierno del Concello que comparezca para indicar en qué punto se encuentra la tramitación del PXOM y que dé explicaciones sobre los elementos discrepantes dentro del gobierno que impiden su avance.

El partido expresó que se pondrá en contacto con los demás grupos de oposición para poder solicitar la celebración de un pleno extraordinario que debata y ponga al día la situación en la que se encuentra el PXOM y el urbanismo de la ciudad.