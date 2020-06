O BNG aposta por incorporar as escolas infantís no sistema educativo público

A candidata do BNG por Ourense, Noa Presas, mantivo un encontro coas traballadoras das escolas infantís para coñecer as súas necesidades e as inquedanzas xeradas a redor da COVI-19. Presas comprometeuse a aumentar as prazas das escolas e traballar na súa incorporación ao sistema educativo público tras 11 anos de políticas de demolición do PP á fronte da Xunta de Galiza. A candidata lembrou que o BNG ten o compromiso de mellorar as condicións laborais das traballadoras do sector, así como mellorar a carteira de servizos públicos incorporando unha bolsa pública de canguraxe.

Durante a xuntanza, as traballadoras e traballadores das escolas infantís deron a coñecer a situación pola que atravesan a día de hoxe, xa non só pola situación xurdida polo coronavirus senón a política de abandono e destrución que promoveu a Xunta de Galiza nestes anos. Presas lembrou que Feijóo non abriu nin unha soa escola infantil financiada con fondos públicos, sendo incapaz de continuar aquelas que o goberno anterior proxectara. Asemade, lembrou que o ano pasado nas listas de agarda das escolas infantís, ficaron máis de 300 crianzas pendentes de praza.

A día de hoxe o sistema público cobre menos de 1.200 prazas, o 17% da poboación en idade de acudir a unha escola infantil. Neste contexto, para a formación nacionalista é fundamental “que haxa escolas gratuítas para o 100% da poboación de forma que os máis de 7.000 crianzas de entre 0 e 3 anos de Ourense teñan no sistema público unha opción e este sexa un aliciente para que as familias fixen poboación”.

Noa Presas, a candidata do BNG por Ourense, manifestou o seu compromiso de incorporar o tramo 0-3 anos ao sistema público educativo pois “hai que ver as escolas infantís como algo máis que un recurso de conciliación”. Sinalou que a formación nacionalista acometerá un programa específico de atención temperá, cun aumento orzamentario, para garantir a cobertura en toda Galiza e “a equidade no acceso contemplando medidas específicas para as crianzas de cero a tres anos en situación de dependencia ou en risco de padecer para atender as necesidades educativas especiais desde o máis axiña posíbel”.

“Adquirimos o compromiso coas melloras laborais das e dos traballadores do sector e mellorar a carteira de servizos incorporando unha bolsa pública de canguraxe” afirmou a candidata, Noa Presas. Diante da grave situación xerada en moitas familias pola non apertura das escolas infantís até o mes de setembro, o BNG apelou a que a Xunta de Galiza cumpra coas súas obrigas e non deixe a solución á conciliación na man das familias.

A candidata do BNG pola circunscrición de Ourense propuxo a creación dun servizo público de canguros “para axudar ás familias a conciliar ante o peche das escolas infantís e dos centros escolares”. A Xunta actuaría de intermediaria creando unha bolsa de contratación “á que as familias poderían acudir co mesmo custe mensual que pagan agora na escola infantil e con criterios de renda para o resto da poboación” aseguraron desde a organización nacionalista.