O P.P. apoia unha conexión internacional entre Celanova e Ponte da Barca

O Congreso dos Deputados insta ao Goberno do Reino de España a negociar co Goberno da República Portuguesa a formalización dun acordo internacional para abordar unha conexión transfronteiriza nunha vía de alta capacidade, que atravesa ambos os países pola fronteira. da Madalena. Foi aprobado por 33 votos a favor, ningún en contra e dúas abstencións.

A deputada Ana Belén Vázquez foi a encargada de defender a modificación do GPP á Proposición Non de Lei, do Grupo Parlamentario Socialista, relativa á ampliación da autovía autonómica AG-31 entre Celanova e a fronteira portuguesa, que defendeu a deputada socialista Uxía Tizón. .

Tratábase dunha emenda de substitución que pretendía axustar a petición da PNL socialista, ás características internacionais desta conexión viaria transfronteiriza que iría desde o Itinerario Complementario 28 (IC28) na Ponte da Barca, polo linde da Madalena para conectar en Celanova coa autoestrada AG-31, polo tanto, dixo "implica necesariamente a formalización de acordos entre os Gobernos de España e Portugal".

Na súa intervención, dixo que a AG-31 é unha autovía autonómica que foi incluída no Plan Galicia no ano 2003, foi proxectada, proxectada e impulsada pola Xunta na etapa Fraga. Lembrou que Pérez Touriño presidiu a Xunta entre o 2 de agosto de 2005 e o 18 de abril de 2009 e durante o seu mandato continuou a tramitación deste eixo de comunicacións nos mesmos termos xa programados polo goberno do PP. “unha vía de gran capacidade entre a autovía A-52 e Celanova Sur, que terá un tramo de corredor nos 18,7 km do seu trazado. E o eixo inclúe tamén unha mellora xeral do trazado e da capacidade da estrada OU-540 entre Celanova Sur e a fronteira portuguesa”

As obras da AG-31 comezaron o 8 de maio de 2010 nun acto presidido por Feijóo. Toda a construción materializouse durante a etapa de goberno da Xunta do Partido Popular e foi inaugurada o 28 de xaneiro de 2013, cando Alberto Núñez Feijóo era presidente da Xunta.

O goberno de Pedro Sanchez negouse a defender a conexión entre Celanova e a Ponte da Barca

Ana Vázquez reprochou aos socialistas non defender esta conexión internacional no Foro Parlamentario de Braga en outubro de 2022 e no Cumio Hispano-Portugués do 4 de novembro de 2022 en Viana do Castelo.

Rexeitaron incluír nas conclusións calquera referencia ao apoio e promoción da necesaria conexión internacional transfronteiriza por estrada entre o Noroeste portugués e Galicia. Non obstante, si incluíron a referencia "á importancia de densificar as interconexións entre as redes viarias dos dous países, como entre Zamora e Braganza, a través de Puebla de Sanabria, entre Nisa e Cedillo (Cáceres), mediante a construción dun ponte sobre o río Sever, e entre Alcoutim e Sanlúcar del Guadiana, mediante a construción dunha ponte internacional.

A Xunta aposta por mellorar as comunicacións entre Celanova e a fronteira de Portugal

Por último, Ana Vázquez sinalou que a Xunta aposta pola estruturación do interior de Galicia con actuacións como a mellora da estrada OU-540, nas comarcas da Baixa Limia e Celanova, cun investimento autonómico de 10,3 millóns de euros.

Esta actuación que o Goberno galego impulsará na estrada OU-540 permitirá aumentar a capacidade da autovía, reforzar a seguridade viaria e aumentar a competitividade desta contorna, beneficiando aos veciños de Celanova, Verea, Bande, Lobeira, Muíños, Entrimo e Lobios. . Para iso, dotarase a autovía de 13 quilómetros de carrís adicionais de adiantamento, redeseñaranse as interseccións e melloraranse as condicións da beirarrúa.

Aínda que a Xunta aposta decididamente polo rural, o Goberno de España o deixa fóra no reparto dos fondos de Mobilidade de Próxima Xeración, xa que as condicións impostas impiden que actuacións como as desta estrada poidan acollerse a estes investimentos. Na mesma liña, a Lei de Mobilidade Sostible que tramita o Goberno de España deixa sen servizos e sen infraestruturas aos concellos máis pequenos e rurais polo silencio do PSOE.

Ana Vázquez concluíu sinalando que “esta mellora da OU-540 é compatible co posible desenvolvemento futuro da ampliación da autovía AG-31. A ampliación da autoestrada só tivo sentido no marco dun acordo internacional entre España e Portugal, no que ambos os países apostan por esta conexión transfronteiriza”.