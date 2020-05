Aberto oa tráfico o ramal de incorporación cara a Benavente

- Esta tarde quedou aberto ao tráfico o ramal de incorporación cara a Benavente, enlace 217 da autovía das Rías Baixas, tras rematar nese treito os traballos para a nova conexión da A-52 co polígono de San Cibrao das Viñas que se estaban a executar.

Para avanzar na nova conexión co polígono de San Cibrao das Viñas foi preciso actuar na totalidade deste ramal e pechalo durante uns días ao tráfico. As obras comezaron a pasado 11 de maio e foi preciso prolongalas ata o día de hoxe, a pesar de que se estivo traballando no ramal nas fins de semana do 16 e 17 e do 23 e 24 de maio.

Esta actuación permite seguir avanzando na nova conexión da A-52 co polígono de San Cibrao das Viñas, que está previsto finalizar no verán. Cando estea rematada, a nova infraestrutura reducirá en máis do 60% o percorrido actual entre o polígono e a autovía que vai a Madrid. A nova conexión tamén contribuirá ao reforzo da seguridade viaria, á mellora da conectividade coa autovía de Celanova e á competitividade de toda esa zona.

Ramal de San Cibrao das Viñas / Xunta de Galicia