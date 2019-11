Conde analiza con Alcalde de Beariz novos proxectos para impulsar o emprego no municipio

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantivo un encontro co alcalde de Beariz, Manuel Prado, no que se analizaron novos proxectos para impulsar o tecido empresarial e o emprego no municipio ourensán. Así, avaliáronse iniciativas como o desenvolvemento do futuro parque empresarial, e tamén se sinalou que o Concello estuda optar á convocatoria de obradoiros de emprego para 2020, cuxa convocatoria se publicará nos próximos meses.

Conde co alcalde de Beariz / xunta de galicia

Nos últimos anos, a Consellería de Economía, Emprego e Industria apoiou ao Concello, empresas e veciños de Beariz con axudas por máis de 500.000 euros que permitiron realizar investimentos de arredor de 700.000 euros. Estes apoios poderanse ver reforzados nos próximos anos, xa que o municipio pertence á rede de Concellos Emprendedores. Pertencer a esta iniciativa permite aos concellos ter prioridade en programas de axudas vinculadas ao emprego e a formación, á dinamización comercial ou á eficiencia enerxética.

A cambio, o Concello comprométese a rebaixas nos impostos locais de ata o 95% e a ofrecer máis facilidades no eido da tramitación administrativa para favorecer a captación de novas empresas e novos investimentos no municipio. Ourense é a provincia que conta con máis concellos adheridos a este convenio que a Xunta ten firmado coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Así, do total de 125 Concellos Emprendedores de Galicia, 57 pertencen á provincia de Ourense.